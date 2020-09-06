Губернатор ЯНАО ужесточит надзор за ремонтом дорог

Власти ЯНАО ужесточат контроль за работой подрядчиков, занимающихся реконструкцией дорог в округе. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с ямальскими журналистами. По его словам, правительство предъявит новые требования к работе местных организаций.
«У нашего заказчика присутствует определенная лояльность к нашим подрядным организациям. Есть определенное сращивание, притирание, отсутствие необходимого контроля. <…> Мы здесь будем наводить более жесткие требования. Мы поддерживаем наши компании, мы хотим, чтобы у нас именно наши организации работали. Но контроль над ними будет возрастать», — заявил Артюхов.
Губернатор подчеркнул, что на эти мысли его натолкнула августовская поездка по городам округа. Он пообещал обновить состав ответственных за дороги чиновников: «У нас будет новое руководство в отрасли».
1 сентября Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Источники URA.RU сообщали, что к этому решению губернатора подтолкнуло увиденное во время объезда Ямала. Нового главу департамента найдут до середины октября. Также Артюхов пообещал реорганизовать структуру, отвечающую за дорожный фонд округа.
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