Губернатор ЯНАО ужесточит надзор за ремонтом дорог

Дмитрий Артюхов заявил о лояльности властей к дорожным подрядчикам Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Власти ЯНАО ужесточат контроль за работой подрядчиков, занимающихся реконструкцией дорог в округе. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с ямальскими журналистами. По его словам, правительство предъявит новые требования к работе местных организаций.

«У нашего заказчика присутствует определенная лояльность к нашим подрядным организациям. Есть определенное сращивание, притирание, отсутствие необходимого контроля. <…> Мы здесь будем наводить более жесткие требования. Мы поддерживаем наши компании, мы хотим, чтобы у нас именно наши организации работали. Но контроль над ними будет возрастать», — заявил Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что на эти мысли его натолкнула августовская поездка по городам округа. Он пообещал обновить состав ответственных за дороги чиновников: «У нас будет новое руководство в отрасли».

1 сентября Артюхов отправил в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Источники URA.RU сообщали, что к этому решению губернатора подтолкнуло увиденное во время объезда Ямала. Нового главу департамента найдут до середины октября. Также Артюхов пообещал реорганизовать структуру, отвечающую за дорожный фонд округа.