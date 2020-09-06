Клава Кока рассказала о детстве и юности в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица, уроженка Екатеринбурга Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала самые любимые места родного города из своего детства и вспомнила очень личные подробности из подросткового возраста. Певица устроила в столице Урала нестандартный концерт во время карантина.

На видео Клава Кока залезла на детскую горку в родном дворе и призналась, что именно в этом месте едва не случился ее первый поцелуй с мальчиком, который когда-то ей очень нравился. Потом певица показала свою школу и друзей детства, отметив, что молодой человек был ее «первой любовью», который ее «предал». «Гуляем, настроение отличное! Люблю Екб», — признается Клава Кока в нежных чувствах к родному городу.

В Екатеринбурге Клава Кока давала нестандартный концерт — зрители слушали ее песни из автомобилей. Выступление прошло на парковке одного из самых крупных торговых центров Екатеринбурга.

Ранее Клава Кока была ведущей передачи о путешествиях «Орел и решка». Одна из программ была посвящена Екатеринбургу. После четырех выпусков она покинула шоу. В последнее время она выступает с концертами в составе лейбла Black Star, владельцем которого является рэпер Тимати. Также она записала несколько хитов с уральским рэпером Niletto.

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