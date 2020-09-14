Столица ЯНАО вырвалась в лидеры по приросту больных коронавирусом

За сутки COVID лабораторно подтвердился у 62 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО число вновь заболевших коронавирусом увеличилось до 62 человек, сообщает окружной оперативный штаб. При этом самый большой прирост заболеваемости показал Салехард — там диагноз подтвердился сразу у 16 пациентов.

«61 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период — 14 162), — говорится в сводке оперштаба. — Салехард — 16 (за весь период — 1170)». Из всего числа вновь заболевших лишь пятеро — вахтовики, остальные — жители населенных пунктов ЯНАО.

Большой прирост также показали Ноябрьск (14 новых случаев) и Новый Уренгой (9 новых случаев). На 15 сентября в больницах ЯНАО с коронавирусом и внебольничным пневмониями остаются 357 пациентов, из которых 10 человек — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, а трое находятся на ИВЛ.

Ранее в ЯНАО было принято решение продлить режим повышенной готовности из-за опасности распространения вируса COVID — до 1 октября будет действовать самоизоляция для лиц из группы риска (старше 65 лет и имеющих хронические заболевания), запрещены спортивные и массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте — масочный режим и социальное дистанцирование. Для вахтовых рабочих режим ужесточили: их контакты, не связанные непосредственно с выполняемой работой, будут ограничены даже на время отдыха.

С 1 сентября в ЯНАО действует третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Власти уверены, что ко второй волне COVID, о которой предупреждают эпидемиологи, регион готов.