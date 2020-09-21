Источник: что происходило с Михаилом Борисовым перед смертью

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, реанимация, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Михаил Борисов согласился на госпитализацию только после приезда второй скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

В день своей смерти ведущий «Русского лото» Михаил Борисов не знал, что у него коронавирус, и отказывался ехать в больницу. Коллеги вызывали ему платную и бесплатную бригады скорой помощи.

«Борисов не смог отработать последний день в телепрограмме — его не пропустили на площадку из-за высокой температуры. 71-летний ведущий приехал на репетицию к полудню уже с плохим самочувствием», — пишет Life со ссылкой на источник. На предложения коллег обратиться за медпомощью, Борисов отвечал, что сходит в больницу в понедельник.

Борисов выглядел бодро, но позднее его состояние ухудшилось, коллеги подозревали у него стенокардию или сердечный приступ, пишет издание. Он отказался от госпитализации, когда прибыла первая скорая и согласился ехать только когда прибыли следующие медики.

Актер Михаил Борисов скончался 20 сентября в возрасте 71 года. До этого медики диагностировали у него воспаление легких и ввели в искусственную кому. Прощание назначено на 23 сентября, пишут «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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