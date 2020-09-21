Источник: что происходило с Михаилом Борисовым перед смертью

В день своей смерти ведущий «Русского лото» Михаил Борисов не знал, что у него коронавирус, и отказывался ехать в больницу. Коллеги вызывали ему платную и бесплатную бригады скорой помощи.
«Борисов не смог отработать последний день в телепрограмме — его не пропустили на площадку из-за высокой температуры. 71-летний ведущий приехал на репетицию к полудню уже с плохим самочувствием», — пишет
Борисов выглядел бодро, но позднее его состояние ухудшилось, коллеги подозревали у него стенокардию или сердечный приступ, пишет издание. Он отказался от госпитализации, когда прибыла первая скорая и согласился ехать только когда прибыли следующие медики.
Актер Михаил Борисов скончался 20 сентября в возрасте 71 года. До этого медики диагностировали у него воспаление легких и ввели в искусственную кому. Прощание назначено на 23 сентября, пишут «Дни.ру».
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