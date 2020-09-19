Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Ведущий еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
«В возрасте 71 года в Москве умер режиссер, актер и ведущий „Русского лото“ Михаил Борисов», — пишет канал. По предварительным данным, в результате транспортировки у Борисова наступила клиническая смерть. Медики смогли стабилизировать его состояние, однако позже он скончался в стационаре. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. По предварительным данным, у него была коронавирусная инфекция.
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