19 сентября 2020

Ведущего «Русского лото» Борисова ввели в кому

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких
Михаил Борисов находится на аппарате ИВЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущий еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаил Борис доставлен в одну из московских больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Михаил Борисов госпитализирован в Москве с воспалением легких. (…). В настоящее время его ввели в медикаментозную кому. Он находится на аппарате ИВЛ», — пишет телеканал. Сестра телеведущего Нина Борисова подтвердила его госпитализацию. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе телеведущего в специализированную клинику, поскольку врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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