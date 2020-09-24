В Тюмени резко подорожали однокомнатные квартиры

В ряде районов цены на новостройки выросли до 41% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За последний месяц в Тюмени наблюдается стремительный рост цен на студии и однокомнатные квартиры — до 41% в ряде жилых комплексов в районе Мыс. Причиной роста цен в августе стало резкое увеличение спроса и снижение предложения на рынке, сообщили URA.RU эксперты рынка недвижимости.

«В одном из популярных жилых комплексов на Мысу стоимость студий за август прибавила 41 процент, а средняя стоимость квадратного метра — до 15 процентов. В других ЖК данного района рост стоимости составил от 4 до 7 процентов», — отметил аналитик риелторской компании «Этажи» Александр Иванов. По его данным, резкий рост цен на «однушки» и студии также наблюдался в новых жилых комплексах в районе тюменской объездной дороги — там он составил до 5 процентов. Как отмечает эксперт, застройщики на данный момент предпочитают продавать новостройки не «с котлована» по низкой цене, а жилье большей степени готовности по большей стоимости.

Первой причиной резкого скачка цен стал стремительно растущий спрос на жилье, до 40-45 процентов на вторичное, и до 50% на новостройки. «Сыграли свою роль госпрограммы и различного рода льготные сертификаты. Из-за низкой ключевой ставки депозиты в банках уже не приносят прежний доход, и в обстановке неопределенности из-за коронавируса люди стараются вкладывать в недвижимость», — рассказал URA.RU директор компании UP сonsAllt Андрей Панасюк. Он отметил, что одновременно за август существенно, на 10 процентов, снизилось предложение. Это стало вторым фактором. В целом в 2019 году в августе на рынок вышло 10,9 тыс. единиц жилья, а сейчас — 9,8 тыс. кв. м.