На ТНТ высмеяли прическу Клавы Коки

Клава Кока приняла участие в шоу на ТНТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярная певица-блогер, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приняла участие в шоу «Пой без правил» на ТНТ. Ведущий программы Илья Соболев посмеялся над прической исполнительницы.

Соболев спросил, много ли Кока двигается во время своих выступлений. Певица ответила, что она и в жизни много двигается. «Почему ты тогда не смогла увернуться от своего парикмахера?» — посмеялся ведущий. На момент записи программы у артистки волосы были окрашены в кислотно-желтый цвет.

На первом этапе ей пришлось петь песню, текст которой составили из фамилий известных людей, чьи лица показывали на экране. Среди них были Иван Ургант, Джигурда, Макс Фадеев, Никита Михалков и другие. На втором этапе певице досталась песня Макса Барских «Туманы», в которой заменили слова скороговорками.

В третьем конкурсе Коке пришлось найти ошибки в тексте песни Светланы Лободы «Твои глаза». На четвертом испытании исполнительнице пришлось петь свои песни, когда в ее наушниках играла громкая музыка. Следующее испытание было танцевальным. Певица повторяла движения за ведущими шоу. Также артистке пришлось отвечать на сообщения в чате, пока она пела свою песню «Покинула чат». В последнем конкурсе Клаве нужно было двигаться и открывать рот под меняющуюся фонограму. По итогам шоу Кока набрала 254 балла.

Шоу «Пой без правил» — это новый проект ТНТ. Во время исполнения своих песен гостю программы приходится проходить различные испытания. Всего запланировано 12 выпусков программы. В каждом участвует одна звезда. Тот исполнитель, который наберет больше всех баллов, сможет выступить с сольным концертом на ТНТ. В первом выпуске гостем шоу стала Полина Гагарина, которая набрала 299 баллов. В следующем выпуске будет участвовать Артур Пирожков (Александр Ревва).

Уже после записи шоу Кока сменила свой образ. Она покрасила волосы в лазурный цвет.