Медведь убил человека в московском цирке

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Медведь. Челябинск., зоопарк, медведь есть чо
Мужчина зашел в вольер к медведю без дрессировщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве на смотрителя цирка напал медведь. От полученных травм мужчина умер в реанимации.

Инцидент произошел Большом московском цирке на проспекте Вернадского. «Медведь напал на смотрителя, когда тот зашел в вольер», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В момент происшествия рядом с животным не было дрессировщика. Мужчину с множественными ранами госпитализировали, однако спасти его врачам не удалось. По факту происшествия прокуратура Москвы проводит проверку.

Похожий случай произошел в начале октября. В цирке-шапито в Московской области медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына. Инцидент произошел в нерабочее время, когда животное переводили из большого вольера в маленький.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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