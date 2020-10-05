Медведь убил человека в московском цирке

В Москве на смотрителя цирка напал медведь. От полученных травм мужчина умер в реанимации.
Инцидент произошел Большом московском цирке на проспекте Вернадского. «Медведь напал на смотрителя, когда тот зашел в вольер», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. В момент происшествия рядом с животным не было дрессировщика. Мужчину с множественными ранами госпитализировали, однако спасти его врачам не удалось. По факту происшествия прокуратура Москвы проводит проверку.
Похожий случай произошел в начале октября. В цирке-шапито в Московской области медведь напал на дрессировщика и его 10-летнего сына. Инцидент произошел в нерабочее время, когда животное переводили из большого вольера в маленький.
Подписывайтесь на URA.RU в