Порядка восьмидесяти врачей тюменской скорой в данный момент находятся на больничном. Об этом URA.RU сообщили собственные инсайдеры в региональном правительстве. За время пандемии десятая часть переболевших COVID-19 в Тюменской области приходится на медицинских работников.
«У скорой помощи сейчас сложные времена — около восьмидесяти работников ушли на больничный. Большая часть — с диагнозом „коронавирус“. Поэтому случаются задержки при принятии звонков на подстанции», — передают источники. Всего в тюменской скорой работают 774 сотрудника. В региональном оперштабе не дали точного ответа на запрос URA.RU по числу болеющих коронавирусом работников скорой. Однако сообщили, что с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 916 медицинских работников из различных организаций. На данный момент из них болеют 461 человек, выздоровело только 465 человек.
Одновременно в соцсетях тюменцы сообщают о сложностях с получением скорой помощи. Тюменка Анастасия Кунгурцева выложила в одной из групп соцсети «Вконтакте» видео, где на протяжении девяти минут не может дозвониться по номеру 103. А тюменец Сергей Абрамкин отметил, что дозванивался до скорой 40 минут. «[Это] по номеру 112, номер 103 вообще не работал», — сообщил он.
В региональном депздраве долгое время ожидания ответа скорой помощи объясняют увеличением случаев обращений по поводу ОРВИ как минимум вдвое. «Мы стараемся предпринимать все меры, чтобы время дозвона было сокращено до минимума», — сообщил в соцсетях представитель ведомства. Ранее стало известно, что со 2 октября неотложная помощь в Тюмени переходит на круглосуточный режим работы.
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