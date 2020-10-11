Коронавирус нашли в шести курганских районах

Всего в регионе зафиксировали 4498 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 октября подтвердились 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Помимо Кургана и Шадринска коронавирус нашли в шести районах.

«На 12 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 64 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 39 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Притобольном, Щучанском, Куртамышском, Петуховском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 4498 больных коронавирусом. 3732 из них выздоровели, 44 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 10 сентября. Тогда выявили 66 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. В октябре из-за роста заболеваемости власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.