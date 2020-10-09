В Калининграде нашли 300 мешков с костями

Под Калининградом обнаружили около 300 мешков с человеческими останками. Они были найдены в форте номер один «Штайн».
«Обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками», — сообщили в региональном следственном управлении. По данному факту начата проверка.
Как сообщает источник ТАСС, кости могут относиться к периоду Первой мировой войны или более раннему. По предварительным данным, организация, которая занималась археологическими изысканиями на строительных объектах, могла складировать мешки в этом месте.
Форт номер один «Штайн» — один из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга». Он назван в честь немецкого барона Генриха Фридриха фон Штайна. В послевоенные годы в его помещениях дислоцировалась воинская часть. В 2007 году форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
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