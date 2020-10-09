09 октября 2020

В Калининграде нашли 300 мешков с костями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Следственный комитет начал проверку по факту найденных останков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Калининградом обнаружили около 300 мешков с человеческими останками. Они были найдены в форте номер один «Штайн».

«Обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками», — сообщили в региональном следственном управлении. По данному факту начата проверка.

Как сообщает источник ТАСС, кости могут относиться к периоду Первой мировой войны или более раннему. По предварительным данным, организация, которая занималась археологическими изысканиями на строительных объектах, могла складировать мешки в этом месте.

Форт номер один «Штайн» — один из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга». Он назван в честь немецкого барона Генриха Фридриха фон Штайна. В послевоенные годы в его помещениях дислоцировалась воинская часть. В 2007 году форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...