Климатолог раскрыл аномалию, которая изменила погоду в России

От года к году осенью и зимой теплеют быстрее, чем весна и лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние 30 лет день перехода через нулевую температуру осенью сдвинулся почти на две недели. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов.

«Из всех сезонов осень и зима теплеют быстрее всего. Медленнее теплеют лето и весна. Осенью чаще наблюдаем такие положительные аномалии, чем весной, где дата перехода через 0 [градусов] не сильно изменилась. А осенью за последние 30 лет она сдвинулась почти на две недели», — объяснил собеседник агентства. Семенов добавил, что в Москве дата перехода через 0 градусов по Цельсию сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. Такая же тенденция наблюдается по всей России, отметил он.

Климатолог связал это изменение с глобальным потеплением. По его словам, осень на европейской части России за последние 30 лет стала теплее на три градуса по Цельсию. «Планета теплеет, и Россия теплеет более быстрыми темпами, поэтому мы живем в эпоху глобального потепления. Это отражается на погоде, и на сезонных аномалиях», — заключил Семенов в разговоре с URA.RU.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во второй декаде октября по всей России ожидается аномально теплая погода. По его словам, что в российских регионах будет теплее климатических изменений, передает RNS.