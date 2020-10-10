Жителей РФ предупредили о погодной аномалии

Жителей столицы ждет превышение температурных норм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москвичей ожидает аномальное для октября потепление. Уже в начале следующей недели столбик термометра поднимется выше 15 градусов.

«Дневная температура в выходные — от 15 до 17 градусов, это более чем на восемь градусов выше нормы», — цитирует РИА «Новости» синоптиков из центра погоды «Фобос». По их словам, в начале недели температура поднимется еще на два-три градуса.

В УрФО в ближайшие дни температура также повысится на несколько градусов. По данным с сайта Гидрометцентра, в Свердловской области на следующей неделе столбик термометра покажет 10-12 градусов тепла, в Челябинской — 12-15 градусов, в Тюменской — 12-13 градусов. В Курганской области температура повысится до 12-14 градусов, в ХМАО — до 8-10 градусов, в ЯНАО — до 7-9. В Пермском крае среднесуточная температура воздуха на следующей неделе составит 11-13 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали похолодание в европейской части России. По информации RT, во второй половине следующей недели россиян ждет понижение температуры. Вместе с тем прошедший сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, пишет «Национальная служба новостей».