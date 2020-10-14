14 октября 2020

Россиянам рассказали, закроют ли на карантин магазины и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима. Челябинск, покупатель, магазин, маска медицинская
Денис Мантуров рассказал, что магазины продолжат работу, если россияне будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Магазины и предприятия общепита в России не закроются на карантин, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований продолжение работы выглядит весьма реалистичным», — цитирует ТАСС Мантурова.

Мантуров посоветовал выполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы избежать вспышек заболевания. По его словам, стоит выводить часть сотрудников на удаленную работу, если это не вредит экономике компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне должны соблюдать меры безопасности, чтобы карантин не пришлось вводить снова, передает телеканал 360. Это поможет сохранить здоровье и доход людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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