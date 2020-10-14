Россиянам рассказали, закроют ли на карантин магазины и кафе

Магазины и предприятия общепита в России не закроются на карантин, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований продолжение работы выглядит весьма реалистичным», — цитирует ТАСС Мантурова.
Мантуров посоветовал выполнять рекомендации Роспотребнадзора, чтобы избежать вспышек заболевания. По его словам, стоит выводить часть сотрудников на удаленную работу, если это не вредит экономике компании.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне должны соблюдать меры безопасности, чтобы карантин не пришлось вводить снова, передает телеканал 360. Это поможет сохранить здоровье и доход людей.
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