На Тюменскую область надвигается снежная буря

17 октября в Тюменской области ожидаются снег и сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

17 октября в Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным тюменского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которые ссылается ведомство, в регион придут снег с дождем и сильный ветер.

«17 октября 2020 г в дневные часы на юге Тюменской области ожидается изменение погодных условий: осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в западных и северных районах возможны гололедные явления, порывы ветра местами на юге области до 15-19 м/с.», — указано в сообщении МЧС.

На официальном сайте гидрометцентра России информация о резком ухудшении погоды в Тюменской области не подтверждается. «Днем 17 октября в Тюменской области температура воздуха составит около +11 градусов с ветром до 5 м/с. В ночное время возможно понижение до -2 градусов с порывами ветра до 6 м/с», — указано в прогнозе Гидрометцентра.