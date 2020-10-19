Курганцы столкнулись с дефицитом градусников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана столкнулись с проблемой покупки градусника по доступной цене. В некоторых аптеках их нет в наличии, либо цены на бесконтактные термометры достигают 7 500 рублей. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте», также сведения подтвердили URA.RU в аптеках.

«Кончилась эпопея с дефицитом и повышением цен на маски. Теперь их хватает и стоят недорого. Но начался дурдом с простыми ртутными термометрами. 430 рублей за обычный градусник — это вообще беспредел. И это если они есть в аптеках. Два дня прошло в поисках», — написал один из участников паблика «Инцидент Курган».

В комментариях курганцы пишут, что до пандемии ртутный градусник можно было купить за 50 рублей. Сейчас в ряде аптек он стоит 150-200 рублей.

Журналисту URA.RU при обзвоне аптек не удалось найти ртутный градусник. При этом термометры есть в наличии. «Есть в продаже безртутные, но и не электронные. Там надо уметь правильно смотреть. Не все могут разобраться. Цена 139 рублей», — отметили в сети государственных аптек «Курганфармация».

В ряде других аптек в продаже имеются в основном электронные градусники. Стоимость от 280 рублей и выше. Цена на бесконтактные, которые имеются в наличии начинается с 2 576 рублей и достигает 7 500 рублей.