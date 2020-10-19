Tele2 берет деньги за блокировку спама, который сама и допускает

Тюменское УФАС признало Tele2 нарушителем закона «О рекламе» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Компания Tele2 готова блокировать спам за деньги своих абонентов, но при этом не считает себя виновной в подобных рассылках. О том, что ООО «Т2Мобайл» нарушает закон, сообщает тюменское управление Федеральной антимонопольной службы.

«В апреле комиссия тюменского УФАС России признала ООО „Т2Мобайл“, ООО „СЗК ‚ИНФОСВЯЗЬ‘, ООО ‚НЕКСТ‘ организовавшими незаконную рассылку тюменскому жителю смс-сообщения с предложением продукции и услуг, продаваемые в магазине пиротехники, нарушившими часть 1 статьи 18 Закона ‚О рекламе‘, — говорится в сообщении ведомства. С позицией УФАС компания Tele2 не согласилась и оспорила ее в Арбитражном суде Тюмени. Но и он встал на сторону антимонопольной службы.

«Обществом распространена реклама по сетям электросвязи без согласия абонента на получение рекламы, что является нарушением ч. 1 ст. 18 Закона 38-ФЗ. Общество правомерно определено управлением в качестве рекламораспространителя», — говорится в решении областного Арбитражного суда.

В суде оператор настаивал, что не выступал инициатором спам-рассылки, а лишь предоставлял услуги связи. При этом после того, как клиенты Tele2 получают подобные смс, следом им приходит сообщение от самого оператора. В нем он предлагает заблокировать спам, установив услугу смс-фильтра. Стоит она 4 рубля в сутки. Таким образом, оператор знает, что телефоны его абонентов атакуют спамеры, готов решать эту проблему за деньги, но одной из сторон, участвующей в нарушении закона «О рекламе» признавать себя отказывается.

Такие смс получают клиенты Tele2 сразу после спам-сообщений