Жители курганского города не могут похоронить сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Шадринска (Курганская область) после смерти сына не могут забрать его тело из морга. Патологоанатомы не проводят вскрытие без результата теста на коронавирус. Информация об этом опубликована на странице матери умершего.

«Наш сын умер, а анализов до сих пор нет. Морг отказывается проводить вскрытие без результата анализа. Если он будет отрицательный, то будет вскрытие в Шадринске, если — положительный, то в Кургане, т. к. у нас нет необходимого оборудования для вскрытия больных ковидом», — пояснила женщина у себя на странице в соцсети «Одноклассники».

Она также рассказала печальную историю развития событий. Молодой мужчина заболел 8 октября. Фельдшер поставил диагноз ОРВИ. Четыре дня сын пил антибиотики и жаропонижающее. 13 октября его положили в районную больницу с пневмонией.

«Врач пришла к нему на третий день и удивилась, почему же нет улучшения: мы же ставим капельницы, внутривенно уколы. На что сын сказал, что этих процедур еще не было. Стали ставить уколы внутривенно», — уточнила женщина. Чтобы облегчить дыхание, пациенту давали кислород. 17 октября кислородную подушку дали в его распоряжение.

«Его перевели в реанимацию. В 20 часов подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. На следующий день, 18 октября, в 12 часов у него остановилось сердце. Нашего сына не стало… Никого не хочу обвинять: медперсонал остерегается работать с больными, так как из средств защиты у них только маски и перчатки», — написала женщина. У молодого человека остались жена и дети. Многие шадринцы под постом выразили свои соболезнования семье.

В оперштаб направлен запрос по поводу сроков проведения тестирования умерших пациентов. На момент публикации ответ не поступил.