Курганских водителей предупредили о гололеде

В Курганской области на дорогах может образоваться гололедица. Об этом 22 октября сообщили представители областного управления ГИБДД.
«В утренние и вечерние часы на дорогах Зауралья возможно образование гололедицы на проезжей части, поэтому водители должны быть готовы к изменившимся погодным условиям», — сообщили в ведомстве. Автолюбителей попросили вовремя заменить шины и соблюдать на дороге дистанцию.
Также сотрудники ГИБДД попросили быть внимательнее и пешеходов. Им рекомендовали переходить дорогу без капюшона и наушников и не отвлекаться на телефон.
Утром 22 октября в Кургане выпал снег. До 24 октября ночью в регионе ожидается температура воздуха от -1 до -9 градусов.
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