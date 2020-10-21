21 октября 2020
20 октября 2020

Курганских водителей предупредили о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, автомобили, холод, дорога авто, машины, выхлопные газы
Сотрудники ГИБДД попросили курганских водителей подготовиться к гололеду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на дорогах может образоваться гололедица. Об этом 22 октября сообщили представители областного управления ГИБДД.

«В утренние и вечерние часы на дорогах Зауралья возможно образование гололедицы на проезжей части, поэтому водители должны быть готовы к изменившимся погодным условиям», — сообщили в ведомстве. Автолюбителей попросили вовремя заменить шины и соблюдать на дороге дистанцию.

Также сотрудники ГИБДД попросили быть внимательнее и пешеходов. Им рекомендовали переходить дорогу без капюшона и наушников и не отвлекаться на телефон.

Утром 22 октября в Кургане выпал снег. До 24 октября ночью в регионе ожидается температура воздуха от -1 до -9 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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