24 октября 2020

Убийство отца русского пилота «Формулы-1» назвали заказным

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах смерти Александра Петрова Фото: Илья Московец © URA.RU

Убийство бизнесмена, депутата Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — было заказным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», — говорится в сообщении. До убийства, 17 октября, из коттеджа депутата украли сейф. В нем находилась крупная сумма денег и дорогие часы, сообщает «Российская газета». Петров не стал подавать официальное заявление о краже.

24 октября депутат получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Руководитель следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин сообщил, что тело 61-летнего мужчины обнаружили в банном комплексе, пишет ТАСС. Виталий Петров отказался прокомментировать смерть отца, передает агентство Nation News.

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