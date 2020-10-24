Убийство отца русского пилота «Формулы-1» назвали заказным

Убийство бизнесмена, депутата Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова — было заказным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.
«Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», — говорится в сообщении. До убийства, 17 октября, из коттеджа депутата украли сейф. В нем находилась крупная сумма денег и дорогие часы, сообщает «Российская газета». Петров не стал подавать официальное заявление о краже.
24 октября депутат получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Руководитель следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин сообщил, что тело 61-летнего мужчины обнаружили в банном комплексе, пишет ТАСС. Виталий Петров отказался прокомментировать смерть отца, передает агентство Nation News.
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