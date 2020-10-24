В Выборгском районе Ленинградской области нашли тело бизнесмена, депутата Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тело Петрова обнаружено по месту его проживания», — цитирует «Интерфакс» источника. По его словам, депутат получил огнестрельное ранение. Агентство 47news сообщает, что в бизнесмена стреляли около шести часов вечера. Он погиб на месте.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, передает Nation News. Полиция ищет свидетелей убийства.
Петров был совладельцем крупных предприятий в Ленинградской области. Сын Петрова был первым гонщиком «Формулы 1» из России. Бизнесмен оплачивал расходы сына в этом спорте.
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