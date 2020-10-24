Под Выборгом застрелен отец первого пилота «Формулы-1» из России. Он был депутатом

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Сын Александра Петрова был первым гонщиком «Формулы 1» из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Выборгском районе Ленинградской области нашли тело бизнесмена, депутата Александра Петрова — отца первого российского гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тело Петрова обнаружено по месту его проживания», — цитирует «Интерфакс» источника. По его словам, депутат получил огнестрельное ранение. Агентство 47news сообщает, что в бизнесмена стреляли около шести часов вечера. Он погиб на месте.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, передает Nation News. Полиция ищет свидетелей убийства.

Петров был совладельцем крупных предприятий в Ленинградской области. Сын Петрова был первым гонщиком «Формулы 1» из России. Бизнесмен оплачивал расходы сына в этом спорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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