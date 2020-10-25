Малышева назвала причины для вызова скорой при коронавирусе

Телеведущая и врач Елена Малышева во время прямого эфира в своем Instagram перечислила четыре причины для вызова скорой помощи при коронавирусе.
«Первой причиной является тяжелая одышка, когда человек в спокойном состоянии не может закончить предложение», — передает слова Малышевой «
Также, по словам врача, беспокойство должна вызывать температура, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Третьей причиной может быть низкий уровень насыщенности крови кислородом. «Если он ниже 90, то нужно звонить в больницу», — уточнила Малышева. Кроме этого, к врачам следует немедленно обращаться при потере сознания. Телеведущая подчеркнула, что не нужно вызывать врачей при малейших признаках недомогания. Она напомнила, что из-за пандемии коронавируса медики перегружены.
Ранее врач и телеведущая посоветовала россиянам есть устрицы, печень трески и бразильские орехи, чтобы избежать осложнений при коронавирусе. По ее словам, эти продукты восполнят дефицит витамина Д, цинка и селена в организме. При этом врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев считает, что не нужно заниматься самолечением. По его словам, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека.
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