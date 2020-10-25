Малышева назвала причины для вызова скорой при коронавирусе

Скорую не нужно вызывать при первых признаках болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева во время прямого эфира в своем Instagram перечислила четыре причины для вызова скорой помощи при коронавирусе.

«Первой причиной является тяжелая одышка, когда человек в спокойном состоянии не может закончить предложение», — передает слова Малышевой « Федеральное агентство новостей ».

Также, по словам врача, беспокойство должна вызывать температура, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Третьей причиной может быть низкий уровень насыщенности крови кислородом. «Если он ниже 90, то нужно звонить в больницу», — уточнила Малышева. Кроме этого, к врачам следует немедленно обращаться при потере сознания. Телеведущая подчеркнула, что не нужно вызывать врачей при малейших признаках недомогания. Она напомнила, что из-за пандемии коронавируса медики перегружены.

Ранее врач и телеведущая посоветовала россиянам есть устрицы, печень трески и бразильские орехи, чтобы избежать осложнений при коронавирусе. По ее словам, эти продукты восполнят дефицит витамина Д, цинка и селена в организме. При этом врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев считает, что не нужно заниматься самолечением. По его словам, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека.