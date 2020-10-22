Малышева назвала продукты, спасающие от осложнений коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Списком она поделилась в своем instagram-аккаунте.
- Печень трески — лучший источником витамина D, который препятствует высокому воспалению в клетках при коронавирусе.
- Сырые устрицы — лучший источник цинка, который блокирует размножение вируса в клетке.
- Бразильский орех — лучший источник селена, который снижает риск образования тромбов и усиливает естественных «киллеров» макрофагов.
«В нашем списке только продукты супер чемпионы», — написала Малышева. Она подчеркнула, что COVID-19 и другие инфекции тяжелее протекают при дефиците витамина D, цинка и селена.
За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 15 971 человека. С начала пандемии его диагностировали у 1 463 306 россиян. Президент страны Владимир Путин считает, что инфекция не отступила, передает агентство Nation News. Он заявил, что коронавирус и впредь будет представлять угрозу для общества.
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