Малышева назвала продукты, спасающие от осложнений коронавируса

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева рассказала, какие продукты спасут от тяжелого течения коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые помогут избежать осложнений при коронавирусе. Списком она поделилась в своем instagram-аккаунте.

  • Печень трески — лучший источником витамина D, который препятствует высокому воспалению в клетках при коронавирусе.
  • Сырые устрицы — лучший источник цинка, который блокирует размножение вируса в клетке.
  • Бразильский орех — лучший источник селена, который снижает риск образования тромбов и усиливает естественных «киллеров» макрофагов.

«В нашем списке только продукты супер чемпионы», — написала Малышева. Она подчеркнула, что COVID-19 и другие инфекции тяжелее протекают при дефиците витамина D, цинка и селена.

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 15 971 человека. С начала пандемии его диагностировали у 1 463 306 россиян. Президент страны Владимир Путин считает, что инфекция не отступила, передает агентство Nation News. Он заявил, что коронавирус и впредь будет представлять угрозу для общества.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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