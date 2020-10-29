В Новом Уренгое детей оставили без медпомощи

Сообщения об отсутствии детских врачей в Коротчаево подтвердились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Коротчаево, являющегося районом Нового Уренгоя, приходится возить детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, за десятки километров. Как сообщила прокуратура ЯНАО по итогам проведенной проверки, ситуация сложилась по вине администрации городской больницы.

«Вопреки требованиям закона городская больница более двух лет не предпринимает меры к обеспечению детского населения доступной специализированной медицинской помощью, — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. — До настоящего времени не созданы и не функционируют мобильные медицинские бригады». По информации прокуратуры, за медобслуживание населения Коротчаево отвечает Новоуренгойская ЦГБ, а также частное учреждение здравоохранения (ЧУЗ) «РЖД-Больница».

В ходе проверки установлено, что именно в частном медучреждении ставки врачей, оказывающих специализированную помощь маленьким пациентам, не укомплектованы. В связи в этим родителям приходится возить детей за 80 км — именно такое расстояние между Коротчаево и Новым Уренгоем.

В настоящее время прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений в адрес главврача ЦГБ. В окружном департаменте здравоохранения пояснили, что все вопросы по осмотрам детского населения в Коротчаево будут урегулированы и рассмотрены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Ирина Груздева, совмещавшая должность руководителя горбольницы с работой спикером гордумы, уволилась в связи с выходом на пенсию 14 сентября. Кабинет главврача ЦГБ занял чиновник окружного депздрава Кирилл Трапезников.