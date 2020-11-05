Школы ХМАО провалили проект, презентованный губернатором

Власти уже заявили, что будут кардинально менять форматы онлайн-лагерей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Педагоги ХМАО не смогли одинаково хорошо провести пришкольные онлайн-лагеря, об организации которых рассказывала губернатор региона Наталья Комарова во время прямого эфира по теме осенних каникул. Родители школьников заявили, что если бы не пакеты с продуктами, которые полагались всем участникам онлайн-лагерей и раздавались в школах, то желающих провести каникулы перед мониторами было бы еще меньше. Об этом URA.RU рассказали родителей из нескольких городов региона.

«В первый день лагеря в Zoom (программа для проведения видео-конференций — прим. ред.) прислали ссылку на видео зарядки и все. На второй день никто из детей уже не подключился, но ничего и не было, кроме той ссылки на видео зарядки — вот и весь лагерь», — рассказала журналисту URA.RU мама второклассницы из Нижневартовска Татьяна Данилова. Она отметила, что в ответ на ее вопросы о том, почему лагерь так организован, классный руководитель ответила, что не знает, как его проводить.

«Нам классная в чате сказала прямо — берите пакеты с едой в школе и в лагерь можете не приходить, потому что никто не знает как его проводить. Ну мы взяли еду и пошли», — добавил URA.RU Антон из Сургута.

В департаменте образования и молодежной политики ХМАО не стали комментировать ситуации в конкретных городах, но согласились с существованием проблемы. «Мы это все видим и понимаем. Именно поэтому разрабатываем модель онлайн-лагеря, которая будет рекомендована к использованию в школах», — рассказал журналисту URA.RU директор департамента образования ХМАО Алексей Деренин.

Ранее URA.RU писало, что школьников ХМАО отправили на двухнедельные каникулы, а в качестве досуга во всех школах проводили онлайн-лагеря. Удлиненные осенние каникулы заметно снизили распространение коронавируса среди детей.