Старейшая баня в Сургуте открылась после затянувшейся реконструкции

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Реконструкция бани велась с 2023 года
Реконструкция бани велась с 2023 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) на месте старейшей бани «Сандуны» начал работу обновленный банный комплекс «Городские парильни». Реконструкция объекта велась с 2023 года.

«Комплекс начинает работу в тестовом режиме», — сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте». В комплексе также расположен ресторан, где подают домашние соления и самолепные пельмени.

Продать баню «Сандуны» мэрия Сургута смогла не с первого раза. Сначала лот выставили за 108 миллионов рублей, но со временем цену снизили в два раза. Реконструкцией объекта занималась тюменская строительная компания «Аврора». Работы планировалось закончить еще осенью 2024 года.

Между тем в Сургуте насчитывается не один десяток бань и саун. Среди них, например, комплекс «Филин» и база отдыха «Олимпийская деревня».

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В Сургуте (ХМАО) на месте старейшей бани «Сандуны» начал работу обновленный банный комплекс «Городские парильни». Реконструкция объекта велась с 2023 года. «Комплекс начинает работу в тестовом режиме», — сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте». В комплексе также расположен ресторан, где подают домашние соления и самолепные пельмени. Продать баню «Сандуны» мэрия Сургута смогла не с первого раза. Сначала лот выставили за 108 миллионов рублей, но со временем цену снизили в два раза. Реконструкцией объекта занималась тюменская строительная компания «Аврора». Работы планировалось закончить еще осенью 2024 года. Между тем в Сургуте насчитывается не один десяток бань и саун. Среди них, например, комплекс «Филин» и база отдыха «Олимпийская деревня».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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