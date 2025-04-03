Старейшая баня в Сургуте открылась после затянувшейся реконструкции

В Сургуте (ХМАО) на месте старейшей бани «Сандуны» начал работу обновленный банный комплекс «Городские парильни». Реконструкция объекта велась с 2023 года.
«Комплекс начинает работу в тестовом режиме», — сообщили администраторы в соцсети «ВКонтакте». В комплексе также расположен ресторан, где подают домашние соления и самолепные пельмени.
Продать баню «Сандуны» мэрия Сургута смогла не с первого раза. Сначала лот выставили за 108 миллионов рублей, но со временем цену снизили в два раза. Реконструкцией объекта занималась тюменская строительная компания «Аврора». Работы планировалось закончить еще осенью 2024 года.
Между тем в Сургуте насчитывается не один десяток бань и саун. Среди них, например, комплекс «Филин» и база отдыха «Олимпийская деревня».
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