Житель ХМАО пошел под суд за финансирование экстремистской организации

Житель ХМАО пошел под суд за финансирование ФБК* — в 2021 году он дважды отправил им донаты: 300 и 1800 рублей. На мужчину возбудили два уголовных дела.
«Первое дело на 59-летнего Валерия Ледкова было возбуждено ещё в декабре прошлого года. Тогда силовики узнали, что на следующий день после того, как организация была признана экстремистской, мужчина перевел им 300 рублей. Ледков был задержан по статье 282.3 УК РФ и отправлен под домашний арест», — сообщает «Baza».
А через несколько месяцев следователи выяснили, что Ледков сделал ещё один донат — на 1800 рублей. С 1 апреля на мужчину вновь возбудили уголовное дело по той же статье.
*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!