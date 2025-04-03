Житель ХМАО пошел под суд за финансирование экстремистской организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Валерия Ледкова возбуждено два уголовных дела
На Валерия Ледкова возбуждено два уголовных дела Фото:

Житель ХМАО пошел под суд за финансирование ФБК* — в 2021 году он дважды отправил им донаты: 300 и 1800 рублей. На мужчину возбудили два уголовных дела.

«Первое дело на 59-летнего Валерия Ледкова было возбуждено ещё в декабре прошлого года. Тогда силовики узнали, что на следующий день после того, как организация была признана экстремистской, мужчина перевел им 300 рублей. Ледков был задержан по статье 282.3 УК РФ и отправлен под домашний арест», — сообщает «Baza».

А через несколько месяцев следователи выяснили, что Ледков сделал ещё один донат — на 1800 рублей. С 1 апреля на мужчину вновь возбудили уголовное дело по той же статье.

*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ХМАО пошел под суд за финансирование ФБК* — в 2021 году он дважды отправил им донаты: 300 и 1800 рублей. На мужчину возбудили два уголовных дела. «Первое дело на 59-летнего Валерия Ледкова было возбуждено ещё в декабре прошлого года. Тогда силовики узнали, что на следующий день после того, как организация была признана экстремистской, мужчина перевел им 300 рублей. Ледков был задержан по статье 282.3 УК РФ и отправлен под домашний арест», — сообщает «Baza». А через несколько месяцев следователи выяснили, что Ледков сделал ещё один донат — на 1800 рублей. С 1 апреля на мужчину вновь возбудили уголовное дело по той же статье. *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...