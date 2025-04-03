Весть о нападении фашистской Германии собрала жителей поселка Ханты-Мансийск и соседнего села Самарово возле громкоговорителей воскресным днем 22 июня 1941 года. А утром понедельника газета «Сталинская трибуна» разразилась заголовками о волне митингов в трудовых коллективах. Рабочие и колхозники были глубоко возмущены жестокостью агрессора, клялись «разгромить фашистских псов», давали обещания сплотиться ради победы над врагом и помогать Красной Армии в тылу. Так начался 82-летний путь Ханты-Мансийска к званию «Город трудовой доблести».
Рыбный фронт: деревянная «горбуша» на плечах подростка
Рыбная промышленность на западе СССР была фактически парализована из-за оккупации, и огромная нагрузка легла именно на рыбозаводы Югры. Подшивки «Сталинской трибуны» хранит государственный архив региона. «Рабочие Самаровского консервного комбината 22 июня на митинге трудящихся села Самарово взяли на себя обязательство вырабатывать не менее 45 тысяч банок консервов за смену. Тут же, на митинге, руководители цехов Ясинский, Пашкин, Свинцов, Подольский, Рычков, Венгерский и Сепиенко объявили себя добровольцами, готовыми в любую минуту выступить на защиту нашей великой и любимой родины», — гласит статья «Обязательство рабочих и служащих консервного комбината» от 23 июня 1941 года.
Постановлением Совета народных комиссаров 27 января 1943 года был создан Ханты-Мансийский рыбный трест. К концу войны он объединил 12 рыбозаводов, консервный комбинат и консервный завод. Предприятие, кроме консервов, поставляло на фронт соленую, вяленую и копченую рыбу, рыбную муку и дробленую рыбью крупу, технический жир и клей. Если в довоенном 1940 году добыто 134,6 тысяч центнеров рыбы, в 1941 — уже 148,3. Стахановские рекорды продолжали бить и дальше: в 1942 году добыли 233,4 тысяч центнеров; в 1943 — 311; в 1944 — 247,3; в 1945 году — 170,7 тысяч центнеров рыбы. В пересчете на консервы — это 32 миллиона банок.
Комбинат поставлял продукцию как для нужд фронтовиков, так и тружеников оборонных предприятий страны. Каждая вторая банка рыбных консервов на фронте была югорской — особенно солдаты ценили карася с гречкой, но в ассортименте комбината были язь, щука и осетр. Разделка рыбы и весь заготовительный процесс проходил вручную. «Помидоров не было — вместо томатного соуса консервы заливали клюквенным», — поделилась с журналистами заместитель директора Центра молодежных проектов Ханты-Мансийска Мария Петелина.
Мужчин, работавших на рыбозаводе, с каждым днем становилось все меньше. Ближайшие деревни осиротели на глазах — пароходы, чадящие черным дымом у берега Оби, увозили мобилизованных на фронт. К тяготам войны добавилось стихийное бедствие — пришла «Большая вода». В архивах хранятся воспоминания жительницы Самаровского района Клавдии Ларюшкиной: «Положение усугублялось небывалым наводнением 1941 года, которое нанесло огромный ущерб: разрушило хозяйственные постройки, жилые дома, затопило приусадебные участки, поля и сенокосные угодья». Наводнение стало ассоциироваться с войной — старожилы вспоминали, что точно так же выходили из берегов Обь и Иртыш в 1914-м, когда началась Первая мировая.
Тяжелейший труд лег на плечи женщин, стариков и подростков. Отец Валентины Ахтямовой работал на рыбокомбинате, а когда он ушел на фронт, туда же устроилась и она сама. Валентина Ивановна делилась с авторами книги «Моя история в судьбе Югры» воспоминаниями, как не хватало топлива, и они с сестрой — девочки-подростки — брали мешки, топор и отправлялись в лес, корчевать пни и рубить сухостой. Старшие школьники на Самаровском рыбзаводе были основной рабочей силой. «Помню, в цехе стоят огромные чаны с соленой рыбой. Мы, подростки, стоим по бортам чана и вылавливаем рыбу, вешаем ее для сушки и отправки на фронт. На поверхность чана всплывали кишки, жир. Нам разрешали отходы брать домой поочередно. А дома мама вытапливала из них рыбий жир — основной продукт для питания и освещения. До сего времени помню слова „горбуша“. Это не рыба и не кусок хлеба, а небольшие фанерные ящики, которые одевались на плечи подростков, и они в них носили соль и рыбу при погрузке и разгрузке судов. Меня, видимо, жалели бригадиры, и я стояла у весов, страшно переживая, чтобы не ошибиться при взвешивании».
Фронт леспромхоза: «Не уходи из леса, не выполнив нормы»
На максимальные темпы работы перешел Ханты-Мансийский леспромхоз. Древесина шла на производство авиационной фанеры, лыж, ящиков для патронов, прикладов для винтовок, корабельной сосны, в годы войны в поселке была построена спичечная фабрика. В 1943 году ЛПХ освоил производство ружейных болванок. Кроме заготовок и вывоза древесины, возросли добыча живицы, скипидара, дегтя, изготовление хвойной настойки, сбор лесных ягод и лекарственных растений.
Все это заготавливали в тяжелых северных условиях — вручную с применением конной тяги, без единого трактора на делянке. «Бездорожье, тучи насекомых, передвижение на лодках и марш-броски по тайге пешком... Но такое было время и такие люди, что выше личных интересов ставили интересы страны», — вспоминают хантымансийцы.
Леспромхоз пять лет подряд был победителем всесоюзного соревнования «Больше леса — Родине!» и обладателем переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомата лесной промышленности СССР. В апреле 1945 года поселок получил на вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны. Всего, по данным портала «Север для Победы», за годы Великой Отечественной войны фронту было поставлено 900 тысяч ружейных болванок (ложе для винтовок и автоматов), 25 тысяч кубометров авиафанеры, семь тысяч кубометров авиасосны, 17 тысяч кубометров кедра и 234,4 тысячи кубометров других материалов.
Пушной фронт. Как водяная крыса помогала стране оплатить ленд-лиз
К 1943 году добыча пушнины в Ханты-Мансийском национальном округе резко сократилась, хотя ее заготовка для страны приобрела оборонное значение — мех шел в оплату поставок по ленд-лизу. Но уже к 1944-му ушедших защищать Родину отцов и старших братьев на охотничьих тропах сменили подростки. Уходили от дома далеко, за десятки верст, ставили силки и капканы. Шкуры и мясо убитых животных сдавали государству. За четыре года Великой Отечественной войны, по данным окружного исполнительного комитета депутатов, охотники добыли пушнины на 20,8 миллионов советских рублей (в пересчете на нынешний курс — порядка 2,5 миллиардов). В конце войны в округе работало семь комсомольских бригад, 467 парней и девушек было занято на охотничьих промыслах.
Пушнину сдавали в окружную контору «Заготживсырье». Охотились на белку, выдру, горностая, соболя, лисицу, колонка и водяных крыс. За сданную пушнину давали талоны на продукты. Детям объясняли, что пушнина идет на покупку танков и самолетов.
Газета «Сталинская трибуна» в 1942 году опубликовала заметку о Марии Загваздиной. «В IV квартале ею сдано цветной пушнины государству на 560 рублей и боровой дичи более чем на 150 рублей. Кроме того, Мария Гордеевна забила двух лосей, мясо которых она также сдала государству», — указано в публикации. В 1943-м 12-летние Вася Сирин и Сева Бочкарев за три дня добыли и сдали в пункт конторы «Заготживсырье» 59 белок, шесть глухарей и 12 рябчиков. К годовщине Великой Октябрьской революции они обязались сдать еще 260 беличьих шкурок. В июне в Самаровский пункт «Заготживсырье» сдала 73-летняя Евдокия Булатова 485 крыс.
Народный Фонд обороны. Миллионы от чекистов, жен начсостава и простых тружеников
Хантымансийцы отказывали себе в самом необходимом, помогая советскому солдату. Учрежденный осенью 1941 года народный Фонд обороны жители пополняли кто чем мог: деньгами, фамильными ценностями, трудоднями. Существовала добровольно-обязательная подписка граждан на государственные военные займы, продавались билеты денежно-вещевых лотерей.
Политрук отдела НКВД Зеленин в январе 1943 сообщил «Сталинской трибуне» о внесенных 9 883 рублях наличными, из которых 600 заработаны на воскресниках: «На 62050 рублей сдано облигаций государственных займов. В действующую Армию отправлено пять посылок с подарками и одна — в партизанский отряд „Батя“».
Сотни рублей переводили жены начсостава Красной Армии, жившие в поселке. В сводке сохранились фамилии. Товарищ Соколова внесла 500 рублей, Вандакурова — 400, Тонкова и Баловинцева — по 200 рублей каждая. На постройку самолетов «Боевая подруга — фронту» ими было собрано 3350 рублей.
Огромный вклад в общее дело Победы внесли колхозники округа. В фонд здоровья Красной Армии сдано более 300 000 литров молока. «Отправлено в Красную армию 6 386 теплых вещей и 874 посылки. В фонд шефства над Запорожской областью собрано 640 000 рублей деньгами и облигациями госзаймов, выделено 992 головы крупного рогатого скота, 256 рабочих лошадей и жеребят, 756 овец и свиней», — отчитывался на партийной конференции секретарь окружкома ВКП(б) Кулагин.
На плечи жителей легло не только бремя тяжелого труда в условиях ограниченных ресурсов. Население постоянно пополнялось за счет эвакуированных и спецконтингента, в Югру были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда, ссыльные немцы из Ленобласти и калмыки. Местным не хватало продуктов, медикаментов, одежды, обуви и топлива. Жители страдали от туберкулеза, цинги, простуды и желудочно-кишечных инфекций. Нормы снабжения по карточкам постоянно менялись, но в среднем рабочий рыбзавода получил в день полкило хлеба, иждивенцы — всего 300 граммов.
Госархив Югры хранит воспоминания хантымансийцев о победном мае 1945. В начале месяца в поселке прошли традиционные первомайские митинги, продолжались сборы средств и велась активная кампания по привлечению к четвертой денежно-вещевой лотерее. Голос Юрия Левитана, объявивший о Победе, разбудил всю страну ночью 9 мая: Германия капитулировала. Изможденные тяжким трудом жители, как и в июне 1941 года, собрались на митинги — но теперь уже со слезами радости на глазах. Во главу угла вставали новые задачи — помощь семьям фронтовиков. Первые демобилизованные вернулись домой 28 июля. Их привез теплоход «Гусихин».
Наши дни. Город трудовой доблести
Президент России Владимир Путин 5 сентября присвоил звание «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску. С этой инициативой выступил глава города Максим Ряшин и общественники, ее активно поддерживала экс-губернатор Югры Наталья Комарова и окружное правительство. Президент РАН Геннадий Красников на заседании оргкомитета «Победа» доложил Путину, что Ханты-Мансийск стал во время Великой Отечественной войны центром добычи и переработки рыбы, обеспечивая 45% от всех поставок консервов, поступавших на фронт.
Новый губернатор Руслан Кухарук поручил главе Ханты-Мансийска проработать проект установки стелы «Город трудовой доблести» в преддверии 80-летия Победы. Сейчас проходят общественные обсуждения по выбору места ее установки. «В конце февраля этого года члены Общественной палаты города поддержали вариант размещения стелы в центральной части города, как соответствующей основным критериям для выбора места ее расположения. Обсуждения по выбору места также прошли вчера в Штабе общественной поддержки партии „Единая Россия“ с участием общественности, представителей Партии, администрации и думы города. В апреле будет также проведен соцопрос среди граждан и пройдут общественные обсуждения на площадке „За город в ответе“. После этого начнется работа над дизайн-проектом стелы», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.
Кроме этого, в юбилейный год Победы Центр молодежных проектов Ханты-Мансийска разработал цикл экскурсий, посвященных присуждению окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Есть и одноименная автобусная экскурсия, и серия пешеходных — группа выезжает в микрорайоны города и рассказывают об истории Остяко-Вогульска (так назывался поселок до 1940 года) и его старой части. В цикл входят экскурсии по местам, где в военное время работали легендарные предприятия окружная контора «Заготживсырье»; леспромхоз; Горпромкомбинат в районе Центра искусств (там были расположены кирпичный завод, валяльная и столярная мастерские, спичечная фабрика — большинство зданий в старом центре Ханты-Мансийска снесли в ходе обновления города и «большой стройки» времен первого губернатора Александра Филипенко), на рыбокомбинат.
Последний сейчас находится на реконструкции, и проход на его территорию недоступен. Мария Петелина, замдиректора Центра молодежных проектов, сообщила, что туры по Рыбокомбинату будут организованы по завершению работ: «Мы планируем организовать туры после завершения реконструкции. Автобусные экскурсии проводятся раз в квартал, ближайшую мы готовим уже к Дню Победы. Сейчас мы ждем от властей информацию о перекрытии улиц на время парада, чтобы, дополнив экскурсию новыми маршрутами и новыми фактами, провести ее либо 9 мая, либо накануне».
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