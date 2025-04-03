Обвиняемый в убийстве и захвате заложников не явился в суд ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья перенес процесс из-за неявки подсудимого
Судья перенес процесс из-за неявки подсудимого Фото:

Обвиняемый в убийстве и захвате заложников Дмитрий Глазырин не явился в суд ХМАО по состоянию здоровья. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«По состоянию здоровья подсудимый не может конвоироваться в суд. В связи с недоставкой подсудимого в судебном заседании объявлен перерыв», — постановил судья.

Процесс над Глазыриным откладывался более полугода из-за того, что суд не мог набрать нужное количество присяжных. Суд возобновился в конце марта 2025 года. Также рассмотрение дела не раз переносилось из-за состояния здоровья подсудимого. В целом судебное разбирательство длится уже восемь лет. В 2023 году суд приговорил его к 23 годам лишения свободы, однако решение было аннулировано из-за процессуальных нарушений и отправлено на пересмотр. Глазырину вменяется убийство, захват заложников, уничтожение имущества и ряд других статей УК РФ.

Ранее URA.RU писало, что Глазырин на судебном процессе затребовал отвода прокурора. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.

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Обвиняемый в убийстве и захвате заложников Дмитрий Глазырин не явился в суд ХМАО по состоянию здоровья. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «По состоянию здоровья подсудимый не может конвоироваться в суд. В связи с недоставкой подсудимого в судебном заседании объявлен перерыв», — постановил судья. Процесс над Глазыриным откладывался более полугода из-за того, что суд не мог набрать нужное количество присяжных. Суд возобновился в конце марта 2025 года. Также рассмотрение дела не раз переносилось из-за состояния здоровья подсудимого. В целом судебное разбирательство длится уже восемь лет. В 2023 году суд приговорил его к 23 годам лишения свободы, однако решение было аннулировано из-за процессуальных нарушений и отправлено на пересмотр. Глазырину вменяется убийство, захват заложников, уничтожение имущества и ряд других статей УК РФ. Ранее URA.RU писало, что Глазырин на судебном процессе затребовал отвода прокурора. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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