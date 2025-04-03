Обвиняемый в убийстве и захвате заложников не явился в суд ХМАО

Обвиняемый в убийстве и захвате заложников Дмитрий Глазырин не явился в суд ХМАО по состоянию здоровья. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«По состоянию здоровья подсудимый не может конвоироваться в суд. В связи с недоставкой подсудимого в судебном заседании объявлен перерыв», — постановил судья.
Процесс над Глазыриным откладывался более полугода из-за того, что суд не мог набрать нужное количество присяжных. Суд возобновился в конце марта 2025 года. Также рассмотрение дела не раз переносилось из-за состояния здоровья подсудимого. В целом судебное разбирательство длится уже восемь лет. В 2023 году суд приговорил его к 23 годам лишения свободы, однако решение было аннулировано из-за процессуальных нарушений и отправлено на пересмотр. Глазырину вменяется убийство, захват заложников, уничтожение имущества и ряд других статей УК РФ.
Ранее URA.RU писало, что Глазырин на судебном процессе затребовал отвода прокурора. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.
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