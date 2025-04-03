Из Ставрополя в Сургут запустят прямой авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С июня откроется новое направление
С июня откроется новое направление Фото:

Авиакомпания Utair открыло новое направление — прямой рейс из Ставрополя в Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Ставрополя.

«Международный аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. С июня открываем новое направление — Сургут», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair открыло новое направление — прямой рейс из Ставрополя в Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Ставрополя. «Международный аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. С июня открываем новое направление — Сургут», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...