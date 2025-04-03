Из Ставрополя в Сургут запустят прямой авиарейс

С июня откроется новое направление
Авиакомпания Utair открыло новое направление — прямой рейс из Ставрополя в Сургут. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Ставрополя.
«Международный аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. С июня открываем новое направление — Сургут», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.
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