Роспотребнадзор нашел в ХМАО поддельное сливочное масло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сливочное масло фирмы «Люблю молоко» с массовой долей жира 72,5% оказалось поддельным
Сливочное масло фирмы «Люблю молоко» с массовой долей жира 72,5% оказалось поддельным Фото:

Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло фирмы «Люблю молоко» в Нижневартовске. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям по жиро-кислотному составу. В масле обнаружено присутствие бета-ситостеринов, кампестерина, и стигмастерина в количестве, превышающем 2% от суммы стеринов, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел», — написано в сообщении.

Остатки партии от 26.01.2025 сняты с продажи. Информация направлена в Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Воронежской области для принятия мер реагирования к изготовителю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло фирмы «Люблю молоко» в Нижневартовске. Об этом сообщили в самом ведомстве. «По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям по жиро-кислотному составу. В масле обнаружено присутствие бета-ситостеринов, кампестерина, и стигмастерина в количестве, превышающем 2% от суммы стеринов, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел», — написано в сообщении. Остатки партии от 26.01.2025 сняты с продажи. Информация направлена в Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Воронежской области для принятия мер реагирования к изготовителю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...