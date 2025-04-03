Роспотребнадзор нашел в ХМАО поддельное сливочное масло

Роспотребнадзор выявил фальсифицированное сливочное масло фирмы «Люблю молоко» в Нижневартовске. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям по жиро-кислотному составу. В масле обнаружено присутствие бета-ситостеринов, кампестерина, и стигмастерина в количестве, превышающем 2% от суммы стеринов, что является признаком использования не молочных видов сырья и добавления растительных масел», — написано в сообщении.
Остатки партии от 26.01.2025 сняты с продажи. Информация направлена в Россельхознадзор и Роспотребнадзор по Воронежской области для принятия мер реагирования к изготовителю.
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