02 апреля 2025

Мэр Нефтеюганска разобрался с долгами помогающих СВО волонтеров после публикации URA.RU

Мэр Нефтеюганска помог волонтерам, шьющим для нужд СВО, с долгами за коммуналку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нефтеюганска помог волонтерам, шьющим для нужд СВО, с долгами за коммуналку
Мэр Нефтеюганска помог волонтерам, шьющим для нужд СВО, с долгами за коммуналку Фото:

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов помог волонтерам, которые шьют для нужд СВО, разобраться с долгами по коммуналке и поиском нового помещения. Об этом URA.RU сообщил директор НКО «Тепло для солдата» Аваз Балаев.

«Мы вчера встретились с главой, пообщались, поговорил. В итоге вопрос решили. Долг по коммуналке в 80 тысяч рублей нам уже нам оплатили. Помещение завтра выделит новое, надо съездить посмотреть», — рассказал Балаев. По его словам, глава города заявил, что до этого момента не знал о проблемах, с которыми столкнулись волонтеры, и пообещал оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры, занимающиеся пошивом обмундирования для нужд СВО, обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с жалобой. От организации требовали погасить долги по коммунальным платежам и угрожали расторжением договора аренды помещения.

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Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов помог волонтерам, которые шьют для нужд СВО, разобраться с долгами по коммуналке и поиском нового помещения. Об этом URA.RU сообщил директор НКО «Тепло для солдата» Аваз Балаев. «Мы вчера встретились с главой, пообщались, поговорил. В итоге вопрос решили. Долг по коммуналке в 80 тысяч рублей нам уже нам оплатили. Помещение завтра выделит новое, надо съездить посмотреть», — рассказал Балаев. По его словам, глава города заявил, что до этого момента не знал о проблемах, с которыми столкнулись волонтеры, и пообещал оперативно решать возникающие вопросы. Ранее URA.RU писало, что волонтеры, занимающиеся пошивом обмундирования для нужд СВО, обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с жалобой. От организации требовали погасить долги по коммунальным платежам и угрожали расторжением договора аренды помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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