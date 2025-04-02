Мэр Нефтеюганска разобрался с долгами помогающих СВО волонтеров после публикации URA.RU

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов помог волонтерам, которые шьют для нужд СВО, разобраться с долгами по коммуналке и поиском нового помещения. Об этом URA.RU сообщил директор НКО «Тепло для солдата» Аваз Балаев.
«Мы вчера встретились с главой, пообщались, поговорил. В итоге вопрос решили. Долг по коммуналке в 80 тысяч рублей нам уже нам оплатили. Помещение завтра выделит новое, надо съездить посмотреть», — рассказал Балаев. По его словам, глава города заявил, что до этого момента не знал о проблемах, с которыми столкнулись волонтеры, и пообещал оперативно решать возникающие вопросы.
Ранее URA.RU писало, что волонтеры, занимающиеся пошивом обмундирования для нужд СВО, обратились к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с жалобой. От организации требовали погасить долги по коммунальным платежам и угрожали расторжением договора аренды помещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!