В ХМАО закрылось популярное кафе из-за антисанитарии

В Лангепасе (ХМАО) закрылось кафе «Суши Мастер» из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«В горячем цехе, в складском помещении обнаружены следы грязи и пыль. Отсутствует место для хранения запасной специальной одежды. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе ниже заявленной — как следствие в смывах обнаружена кишечная палочка», — сказано в сообщении.
Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что Едином Реестре отсутствует информация о наличии медицинских книжек у сотрудников. Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, в связи с чем кафе временно закрыто.
На владельца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Лангепасский городской суд назначил наказание в виде приостановления работы кафе «Суши Мастер» на 21 сутки.
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