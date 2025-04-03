В ХМАО закрылось популярное кафе из-за антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе «Суши Мастер» закрылось из-за ряда нарушений
Кафе «Суши Мастер» закрылось из-за ряда нарушений Фото:

В Лангепасе (ХМАО) закрылось кафе «Суши Мастер» из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«В горячем цехе, в складском помещении обнаружены следы грязи и пыль. Отсутствует место для хранения запасной специальной одежды. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе ниже заявленной — как следствие в смывах обнаружена кишечная палочка», — сказано в сообщении.

Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что Едином Реестре отсутствует информация о наличии медицинских книжек у сотрудников. Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, в связи с чем кафе временно закрыто.

На владельца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Лангепасский городской суд назначил наказание в виде приостановления работы кафе «Суши Мастер» на 21 сутки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лангепасе (ХМАО) закрылось кафе «Суши Мастер» из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры. «В горячем цехе, в складском помещении обнаружены следы грязи и пыль. Отсутствует место для хранения запасной специальной одежды. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе ниже заявленной — как следствие в смывах обнаружена кишечная палочка», — сказано в сообщении. Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что Едином Реестре отсутствует информация о наличии медицинских книжек у сотрудников. Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей, в связи с чем кафе временно закрыто. На владельца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Лангепасский городской суд назначил наказание в виде приостановления работы кафе «Суши Мастер» на 21 сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...