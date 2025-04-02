02 апреля 2025

В ХМАО потушили первый лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Вблизи автозимника Реполово – Выкатной вспыхнул первый лесной пожар
Вблизи автозимника Реполово – Выкатной вспыхнул первый лесной пожар Фото:

В лесах Ханты-Мансийского района вблизи автозимника Реполово — Выкатной ликвидировали первый лесной пожар. Об этом сообщили в депнедре Югры.

«Работники Авиалесоохраны Югры незамедлительно выехали к месту пожара и зафиксировали подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление. В тушении возгорания на площади 0,03 га участвовали восемь работников авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, использовалось две единицы техники», — сказано в сообщении.

Планируется, что о начале пожароопасного сезона в югорских лесах объявят 26 апреля. Силы и средства Авиалесоохраны Югры уже находятся в полной готовности.

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В лесах Ханты-Мансийского района вблизи автозимника Реполово — Выкатной ликвидировали первый лесной пожар. Об этом сообщили в депнедре Югры. «Работники Авиалесоохраны Югры незамедлительно выехали к месту пожара и зафиксировали подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление. В тушении возгорания на площади 0,03 га участвовали восемь работников авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, использовалось две единицы техники», — сказано в сообщении. Планируется, что о начале пожароопасного сезона в югорских лесах объявят 26 апреля. Силы и средства Авиалесоохраны Югры уже находятся в полной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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