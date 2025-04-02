В ХМАО потушили первый лесной пожар

В лесах Ханты-Мансийского района вблизи автозимника Реполово — Выкатной ликвидировали первый лесной пожар. Об этом сообщили в депнедре Югры.
«Работники Авиалесоохраны Югры незамедлительно выехали к месту пожара и зафиксировали подземное тление лесной подстилки, торфа и задымление. В тушении возгорания на площади 0,03 га участвовали восемь работников авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, использовалось две единицы техники», — сказано в сообщении.
Планируется, что о начале пожароопасного сезона в югорских лесах объявят 26 апреля. Силы и средства Авиалесоохраны Югры уже находятся в полной готовности.
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