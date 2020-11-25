Медикаменты были доставлены после вмешательства окружного депздрава ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Анастасия Никитина получила положенные ее дочери лекарства в считанные часы после публикации URA.RU. Оказалось, что для оперативного решения вопроса, зависшего на неделю, достаточно было прямого вмешательства окружного департамента здравоохранения.

«С сотрудниками НЦГБ была проведена разъяснительная беседа, — сообщили агентству представители ведомства. — Уже сегодня ребенку был доставлен лекарственный набор для маленьких пациентов от 0 до 7 лет». Сама Анастасия Никитина подтвердила корреспонденту агентства — лекарства дочери привезли, позвонили ей лично, принесли извинения.

Ранее Никитина рассказала, что медики отказались вести набор медикаментов для ребенка, больного коронавирусом, на дом. Матери, находящейся с ней в контакте, предложили самой ехать за лекарствами, несмотря на то, что семья сидит на карантине — COVID был диагностирован не только у дочерей, но и у мужа Анастасии.

Ранее власти ЯНАО заявили, что запас лекарств от коронавируса сформирован до января 2021 года. Лекарства нуждающимся выдаются бесплатно.

Между тем, с 1 декабря власти ЯНАО вводят очередное ослабление карантина: по решению губернатора Дмитрия Артюхова, все ученики школ приступают к очной форме обучения. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, его срок истекает также 1 декабря.