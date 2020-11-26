В шорт-лист на кресло мэра Перми входило два депутата гордумы

Источник: Сергей Богуславский (справа) мог стать мэром Перми, но будет только его замом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Депутат Пермской гордумы Сергей Богуславский был вторым основным претендентом на кресло главы краевой столицы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что преградой для назначения Богуславского мэром стали якобы его тесные связи со структурами олигарха Виктора Вексельберга.

«Богуславский вообще хотел стать главой. Но, видимо, не нужен [губернатору Пермского края Дмитрию Махонину] мэр, у которого могут быть связи со структурами Вексельберга», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства подтвердил информацию о Богуславском как претенденте на кресло мэра, но опроверг связь со структурами ГК «Ренова». «Богуславский не очень хорошо ушел из «Реновы». Якобы, будучи директором местного филиала ПАО «Т Плюс», он был уличен в связи с одним из теневых хозяев пермского коммунального рынка.

При этом ожидается, что Богуславский займет пост вице-мэра Перми после того, как главой города станет депутат Алексей Демкин. В пресс-службах мэрии и администрации губернатора от комментариев воздержались. Контактами Богуславского редакция не располагает. В пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс» пояснили URA.RU, что Богуславский не работает у них с 2015 года и, соответственно, не представляет интересы компании.