В Курганской области задержали двух насильников

Двое пьяных мужчин изнасиловали потерпевшую, угрожая ей убийством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Половинском районе Курганской области задержали двоих мужчин, обвиняемых в нескольких преступлениях, в том числе в сексуальном насилии. Они заключены под стражу, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Два жителя Половинского района заключены под стражу по обвинению в совершении сексуального насилия», — говорится в сообщении. Следствие считает, что в декабре пьяные мужчины 36 и 50 лет незаконно проникли в дом потерпевшей, повредив замок. Женщину злоумышленники отвели домой к одному из них. В этой квартире они изнасиловали ее, угрожая убийством.

Мужчинам уже предъявлено обвинение ч. 1 ст. 139, п. «а, б» ч. 2 ст. 131, п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с угрозой убийством). Следствие продолжается. Сотрудники правоохранительных органов проверяют, совершали ли обвиняемые другие возможные преступления.