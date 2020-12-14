14 декабря 2020
13 декабря 2020

Врачи ХМАО назвали самые опасные места во время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский этап тура пояса чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Екатеринбург, торговый центр, очередь , акция, тц гринвич, пиар
В ХМАО чаще всего заражаются в торговых центрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО самыми опасными местами во время пандемии остаются торговые центры, второе место занимает общественный транспорт. Обновленные данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«Наибольшим риском для населения остается посещение торговых центров — 66,4% из числа заболевших посещали ТЦ. Перемещение общественным транспортом по-прежнему занимает второе ранговое место в эпидемиологических рисках заражения, услугами общественного транспорта пользовались 21,5% заболевших», — передает Роспотребнадзор.

На третьем месте по количеству заражений находятся общественные места (банки, почта) — их посещали 11,2% заболевших. В связи с этим Роспотребнадзор ХМАО объявил о сборе сообщений о нарушениях мер предупреждения распространения коронавируса. «Если при получении услуг торговли, общественного питания, бытового или транспортного обслуживания Вы стали свидетелями нарушений санитарно-эпидемиологических требований — просим оставить сообщение», — предлагает Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц увеличилось количество смертей от коронавируса. На данный момент от инфекции умерли 160 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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