14 декабря 2020
13 декабря 2020
12 декабря 2020

В ХМАО за месяц увеличилось количество смертей от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В ХМАО за месяц умерли 160 человек, это в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц от коронавируса умерли 160 человек, месяцем ранее от инфекции скончались 106 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 39;
  • Нижневартовск — 34;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Сургутский район — 21;
  • Нягань — 15;
  • Мегион — 14;
  • Урай — 12;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Покачи — 9;
  • Лангепас — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Советский район — 7;
  • Нефтеюганск — 6;
  • Югорск — 6;
  • Когалым — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

Состояние 158 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,61%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 478 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 252 человека, за весь период пандемии — 33 462 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число заразившихся коронавирусом. Тогда несколько дней количество заразившихся не опускалось ниже 230 человек в сутки

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