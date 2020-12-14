В ХМАО за месяц увеличилось количество смертей от коронавируса

В ХМАО за месяц от коронавируса умерли 160 человек, месяцем ранее от инфекции скончались 106 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 39;
- Нижневартовск — 34;
- Ханты-Мансийск — 22;
- Сургутский район — 21;
- Нягань — 15;
- Мегион — 14;
- Урай — 12;
- Нефтеюганский район — 11;
- Покачи — 9;
- Лангепас — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Советский район — 7;
- Нефтеюганск — 6;
- Югорск — 6;
- Когалым — 5;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Кондинский район — 2;
- Нижневартовский район — 1.
Состояние 158 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,61%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 478 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 252 человека, за весь период пандемии — 33 462 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число заразившихся коронавирусом. Тогда несколько дней количество заразившихся не опускалось ниже 230 человек в сутки
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