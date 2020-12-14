Глава ХМАО стала лучшим инста-губернатором России

Наталья Комарова один из немногих губернаторов России, выходящих в прямые эфиры через соцсети Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова по итогам прошлой недели, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций, признана самым активным в России главой региона в Instagram. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте агентства.

«Высокий показатель индекса активности Комаровой сформировался за счет большого количества постов и материалов в „историях“. Кроме того, губернатор Югры — одна из немногих глав субъектов РФ, использующая возможности „прямых эфиров“ в Instagram», — сообщили URA.RU в АПЭК.

Комарова за неделю опубликовала 11 постов, 134 истории и провела четыре прямых эфира для подписчиков. При этом на прошлой неделе губернатор ХМАО занимала лишь седьмую строчку рейтинга. Сейчас же в тройку лидеров вошли губернаторы Сахалинской и Мурманской областей Валерий Лимаренко и Андрей Чибис.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО завела аккаунт в Instagram весной 2019 года. За это время на аккаунт главы региона подписались около 120 тысяч пользователей.