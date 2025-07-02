Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд выплатить компенсацию ребенку-инвалиду

Прокуратура Нижневартовска через суд заставила отделение Фонда пенсионного и социального страхования выплатить компенсацию отцу ребенка-инвалида за авиаперелет в лечебное учреждение Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурор направил в суд заявление к уполномоченному органу о возмещении стоимости проезда. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. В результате прокурорского вмешательства права ребенка-инвалида восстановлены, расходы законного представителя на авиаперелет к месту лечения и обратно полностью возмещены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
В декабре 2024 года отец 11-летнего ребенка за свой счет купил билеты до Санкт-Петербурга, чтобы отвезти сына в лечебное учреждение на реабилитацию. После он обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования за компенсацией, но в ней ему было отказано. Тогда за югорчанина вступилась городская прокуратура и через суд добилась возмещения расходов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!