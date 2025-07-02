02 июля 2025

Прокуратура ХМАО заставила Соцфонд выплатить компенсацию ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вступилась за ребенка с инвалидностью, который не могу получить компенсацию за перелет к месту лечения
Прокуратура вступилась за ребенка с инвалидностью, который не могу получить компенсацию за перелет к месту лечения Фото:

Прокуратура Нижневартовска через суд заставила отделение Фонда пенсионного и социального страхования выплатить компенсацию отцу ребенка-инвалида за авиаперелет в лечебное учреждение Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурор направил в суд заявление к уполномоченному органу о возмещении стоимости проезда. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. В результате прокурорского вмешательства права ребенка-инвалида восстановлены, расходы законного представителя на авиаперелет к месту лечения и обратно полностью возмещены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В декабре 2024 года отец 11-летнего ребенка за свой счет купил билеты до Санкт-Петербурга, чтобы отвезти сына в лечебное учреждение на реабилитацию. После он обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования за компенсацией, но в ней ему было отказано. Тогда за югорчанина вступилась городская прокуратура и через суд добилась возмещения расходов.

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Прокуратура Нижневартовска через суд заставила отделение Фонда пенсионного и социального страхования выплатить компенсацию отцу ребенка-инвалида за авиаперелет в лечебное учреждение Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурор направил в суд заявление к уполномоченному органу о возмещении стоимости проезда. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. В результате прокурорского вмешательства права ребенка-инвалида восстановлены, расходы законного представителя на авиаперелет к месту лечения и обратно полностью возмещены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В декабре 2024 года отец 11-летнего ребенка за свой счет купил билеты до Санкт-Петербурга, чтобы отвезти сына в лечебное учреждение на реабилитацию. После он обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования за компенсацией, но в ней ему было отказано. Тогда за югорчанина вступилась городская прокуратура и через суд добилась возмещения расходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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