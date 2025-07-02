02 июля 2025

Аналитики назвали самые востребованные сферы работы с животными в ХМАО

У владельцев питомцев в ХМАО вырос спрос на услуги кинологов и дрессировщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на услуги кинологов увеличился почти на половину
Спрос на услуги кинологов увеличился почти на половину Фото:

Владельцы питомцев в ХМАО стали активнее интересоваться услугами кинологов и дрессировщиков. Спрос на специалистов в сфере работы с животными вырос в округе на 12%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В 2025 году жители ХМАО стали активнее пользоваться услугами специалистов, работающих с животными — общий спрос на такие услуги вырос на 12% по сравнению с 2024 годом. За год спрос на услуги кинологов увеличился на 46%, на услуги дрессировщиков — на 11%, а на услуги по подготовке и показу собак на выставках — на 9%», — следует из исследования.

Повышенный интерес югорчан отмечается и в сегменте ветеринарных услуг. Спрос увеличился на 12%.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские ветеринары начали проводить рейды по садовым товариществам. В процессе обхода они ведут учет собак, живущих на дачах, и вакцинируют их от бешенства.

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Владельцы питомцев в ХМАО стали активнее интересоваться услугами кинологов и дрессировщиков. Спрос на специалистов в сфере работы с животными вырос в округе на 12%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито». «В 2025 году жители ХМАО стали активнее пользоваться услугами специалистов, работающих с животными — общий спрос на такие услуги вырос на 12% по сравнению с 2024 годом. За год спрос на услуги кинологов увеличился на 46%, на услуги дрессировщиков — на 11%, а на услуги по подготовке и показу собак на выставках — на 9%», — следует из исследования. Повышенный интерес югорчан отмечается и в сегменте ветеринарных услуг. Спрос увеличился на 12%. Ранее URA.RU сообщало, что югорские ветеринары начали проводить рейды по садовым товариществам. В процессе обхода они ведут учет собак, живущих на дачах, и вакцинируют их от бешенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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