В одном из дворов Нижневартовска (ХМАО) по улице Салманова местные жители устроили стрельбу на детской площадке. Полиция задержала четырех нарушителей, которые участвовали в потасовке, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.
«Мужчина 1999 года рождения, находясь на детской площадке, из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета МР-79-9ТМ. На место выехал наряд ППС, который задержал четверых участников конфликта и изъял оружие», — рассказали в ведомстве.
По данным полиции, были задержаны четверо мужчин: неработающий житель 1999 года рождения, бурильщик 1993 года рождения, оператор 2002 года рождения (ранее судим за кражу и наркотики), а также машинист 1996 года рождения. У стрелявшего изъяли травматический пистолет, магазин с патронами, гильзу, документы на оружие, а его автомобиль Mercedes-Benz отправили на штрафстоянку. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции. Мужчины поссорились из-за девушек.
Автор видео: телеканал N1
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