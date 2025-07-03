03 июля 2025

Полиция задержала жителей ХМАО за стрельбу на детской площадке. Видео

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Четверо мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Нижневартовске
Четверо мужчин устроили стрельбу на детской площадке в Нижневартовске Фото:

В одном из дворов Нижневартовска (ХМАО) по улице Салманова  местные жители устроили стрельбу на детской площадке. Полиция задержала четырех нарушителей, которые участвовали в потасовке, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

«Мужчина 1999 года рождения, находясь на детской площадке, из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета МР-79-9ТМ. На место выехал наряд ППС, который задержал четверых участников конфликта и изъял оружие», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, были задержаны четверо мужчин: неработающий житель 1999 года рождения, бурильщик 1993 года рождения, оператор 2002 года рождения (ранее судим за кражу и наркотики), а также машинист 1996 года рождения. У стрелявшего изъяли травматический пистолет, магазин с патронами, гильзу, документы на оружие, а его автомобиль Mercedes-Benz отправили на штрафстоянку. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции. Мужчины поссорились из-за девушек.

Автор видео: телеканал N1

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В одном из дворов Нижневартовска (ХМАО) по улице Салманова  местные жители устроили стрельбу на детской площадке. Полиция задержала четырех нарушителей, которые участвовали в потасовке, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. «Мужчина 1999 года рождения, находясь на детской площадке, из хулиганских побуждений выстрелил из травматического пистолета МР-79-9ТМ. На место выехал наряд ППС, который задержал четверых участников конфликта и изъял оружие», — рассказали в ведомстве. По данным полиции, были задержаны четверо мужчин: неработающий житель 1999 года рождения, бурильщик 1993 года рождения, оператор 2002 года рождения (ранее судим за кражу и наркотики), а также машинист 1996 года рождения. У стрелявшего изъяли травматический пистолет, магазин с патронами, гильзу, документы на оружие, а его автомобиль Mercedes-Benz отправили на штрафстоянку. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции. Мужчины поссорились из-за девушек. Автор видео: телеканал N1
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© Служба новостей «URA.RU»
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