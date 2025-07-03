03 июля 2025

Коммунальщики в ХМАО заплатят сотни тысяч компенсации ребенку, на которого свалилась ледяная глыба

Прокуратура ХМАО защитила ребенка, на которого упала ледяная глыба
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура вступилась за ребенка, на которого с крыши многоэтажки упал снег
Прокуратура вступилась за ребенка, на которого с крыши многоэтажки упал снег Фото:

В Нягани (ХМАО) управляющая компания ЖКХ «Восточный» выплатит 300 тысяч рублей в пользу школьника, на которого с крыши упала куча снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребёнка взысканы денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Инцидент произошел в марте. С крыши многоэтажки на школьника упала куча снега. Ребенок получил травмы, был госпитализирован и долго лечился. Прокуратура установила, что руководство управляющей компании своевременно не очистило крышу от снега и наледи и обратилась в суд чтобы защитить права ребенка. Управляющая компания заплатит 200 тысяч рублей в качестве компенсации и 100 тысяч — штраф за нарушение закона о защите прав потребителей.

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В Нягани (ХМАО) управляющая компания ЖКХ «Восточный» выплатит 300 тысяч рублей в пользу школьника, на которого с крыши упала куча снега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. «Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребёнка взысканы денежные средства в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Инцидент произошел в марте. С крыши многоэтажки на школьника упала куча снега. Ребенок получил травмы, был госпитализирован и долго лечился. Прокуратура установила, что руководство управляющей компании своевременно не очистило крышу от снега и наледи и обратилась в суд чтобы защитить права ребенка. Управляющая компания заплатит 200 тысяч рублей в качестве компенсации и 100 тысяч — штраф за нарушение закона о защите прав потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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