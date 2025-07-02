Депздрав ХМАО ответил на жалобы стоматологов о фиктивном поднятии зарплаты

В департаменте здравоохранения Югры отреагировали на жалобы стоматологов Сургута о фиктивном поднятии зарплаты. В ведомстве URA.RU объяснили, что поднятие оклада было связано с увеличением гарантированный заработной платы, а не зарплаты в целом.
«В положение об установлении системы оплаты труда работников, внесены изменения. Они направлены на оптимизацию структуры заработной платы — в частности, увеличен размер гарантированной окладной части», — сказано в сообщении.
Это означает, что гарантированный зарплатный минимум стал выше, то есть доход сотрудника не упадет ниже нового уровня. При этом увеличение оклада компенсировали уменьшением стимулирующих выплат, поэтому реальный доход врачей не вырос.
Ранее URA.RU писало, что врачи из стоматологической поликлиники №1 Сургута пожаловались на фиктивное поднятие зарплаты. Оклад вырос почти на 14 тысяч рублей, однако зарплата совсем не изменилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!