Олимпийский чемпион по боксу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере во время боя в Турции. Вартовчанин уступил победу своему оппоненту — британскому боксеру Джеймсу Диккенсу.
«Победы и поражения от Всевышнего. Значит в этом было благо для меня», — написал Батыргазиев в соцсети «ВКонтакте». В комментариях боксера поддержали земляки. «Альберт, этот результат — всего лишь возможность стать сильнее и опытнее. Мы гордимся твоей смелостью, упорством, спортивным духом и поддерживаем тебя всей Югрой», — отметили представители департамента физической культуры и спорта ХМАО.
Вартовчанин защищал титул IBA.PRO и временный пояс WBA в Стамбуле — это был его первый бой за границей. В четвертом раунде Батыргазиев несколько раз оказался в нокауте после сокрушительных ударов Диккенса. После двух нокаутов ему выбросили полотенце.
Альберт родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он стал чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. В 2025 году спортсмен отстоял временный пояс чемпиона мира по версии WBA, одолев в поединке аргентинца Нери Круза Ромеро.
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