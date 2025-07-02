02 июля 2025

Олимпийский чемпион из ХМАО потерпел первое поражение на ринге с британским боксером. Фото

Боксер из Нижневартовска Батыргазиев впервые проиграл бой за время карьеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Диккенс нанес вартовчанину сокрушительные удары в четвертом раунде
Диккенс нанес вартовчанину сокрушительные удары в четвертом раунде Фото:

Олимпийский чемпион по боксу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере во время боя в Турции. Вартовчанин уступил победу своему оппоненту — британскому боксеру Джеймсу Диккенсу.

«Победы и поражения от Всевышнего. Значит в этом было благо для меня», — написал Батыргазиев в соцсети «ВКонтакте». В комментариях боксера поддержали земляки. «Альберт, этот результат — всего лишь возможность стать сильнее и опытнее. Мы гордимся твоей смелостью, упорством, спортивным духом и поддерживаем тебя всей Югрой», — отметили представители департамента физической культуры и спорта ХМАО.

Батыргазиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере боксера
Батыргазиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере боксера
Фото:

Вартовчанин защищал титул IBA.PRO и временный пояс WBA в Стамбуле — это был его первый бой за границей. В четвертом раунде Батыргазиев несколько раз оказался в нокауте после сокрушительных ударов Диккенса. После двух нокаутов ему выбросили полотенце.

Альберт родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он стал чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. В 2025 году спортсмен отстоял временный пояс чемпиона мира по версии WBA, одолев в поединке аргентинца Нери Круза Ромеро.

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Олимпийский чемпион по боксу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере во время боя в Турции. Вартовчанин уступил победу своему оппоненту — британскому боксеру Джеймсу Диккенсу. «Победы и поражения от Всевышнего. Значит в этом было благо для меня», — написал Батыргазиев в соцсети «ВКонтакте». В комментариях боксера поддержали земляки. «Альберт, этот результат — всего лишь возможность стать сильнее и опытнее. Мы гордимся твоей смелостью, упорством, спортивным духом и поддерживаем тебя всей Югрой», — отметили представители департамента физической культуры и спорта ХМАО. Вартовчанин защищал титул IBA.PRO и временный пояс WBA в Стамбуле — это был его первый бой за границей. В четвертом раунде Батыргазиев несколько раз оказался в нокауте после сокрушительных ударов Диккенса. После двух нокаутов ему выбросили полотенце. Альберт родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он стал чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. В 2025 году спортсмен отстоял временный пояс чемпиона мира по версии WBA, одолев в поединке аргентинца Нери Круза Ромеро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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