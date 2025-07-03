03 июля 2025

Компании ХМАО стали меньше приглашать подростков на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь ХМАО стали реже приглашать на работу
Молодежь ХМАО стали реже приглашать на работу Фото:

В ХМАО компании стали реже звать молодежь до 18 лет на работу. За первое полугодие 2025 года юным соискателям было отправлено 20 тысяч приглашений, что значительно меньше, чем в прошлом году, сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

«С января по июнь 2025 года компании отправили соискателям в ХМАО от 14 до 18 лет 20 тыс. приглашений на вакансии, и это 3,0% от суммы всех приглашений в регионе. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 2,1 процентных пункта (с 5,1%)», — отметили аналитики.

Согласно исследованию платформы, активнее всего подростков нанимают в Сахалинской области (4,2%), Якутии, Приморье (по 4 %) и Чечне (3,8%). В Югре этот показатель ниже среднего по стране. Чаще всего работодатели готовы принять молодежь в сфере продаж, домашнего персонала, розничной торговли, логистики и общепита. Наиболее лояльными оказались компании из ресторанно-гостиничного сектора — здесь доля приглашений подросткам составляет 6%, что более чем вдвое выше рынка.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки ринулись искать работу на летних каникулах. Количество несовершеннолетних, желающих получить работу, увеличилось почти на 50%.

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В ХМАО компании стали реже звать молодежь до 18 лет на работу. За первое полугодие 2025 года юным соискателям было отправлено 20 тысяч приглашений, что значительно меньше, чем в прошлом году, сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. «С января по июнь 2025 года компании отправили соискателям в ХМАО от 14 до 18 лет 20 тыс. приглашений на вакансии, и это 3,0% от суммы всех приглашений в регионе. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 2,1 процентных пункта (с 5,1%)», — отметили аналитики. Согласно исследованию платформы, активнее всего подростков нанимают в Сахалинской области (4,2%), Якутии, Приморье (по 4 %) и Чечне (3,8%). В Югре этот показатель ниже среднего по стране. Чаще всего работодатели готовы принять молодежь в сфере продаж, домашнего персонала, розничной торговли, логистики и общепита. Наиболее лояльными оказались компании из ресторанно-гостиничного сектора — здесь доля приглашений подросткам составляет 6%, что более чем вдвое выше рынка. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки ринулись искать работу на летних каникулах. Количество несовершеннолетних, желающих получить работу, увеличилось почти на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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