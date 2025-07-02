02 июля 2025

Экс-мэру Сургута Филатову продлили арест до сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил экс-мэра Сургута Андрея Филатова под домашним арестом до 2 сентября
Суд оставил экс-мэра Сургута Андрея Филатова под домашним арестом до 2 сентября Фото:

Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову продлили домашний арест до 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Филатову продлили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 2 сентября», — рассказал источник. Информацию агентству подтвердил адвокат Филатова Георгий Арутюнян.

Андрей Филатов был задержан в ноябре 2024 года. Он подозревается в коммерческом подкупе. Изначально он был заключен под стражу, однако в ноябре суд изменил меру пресечения на домашний арест. По словам инсайдеров URA.RU, Филатов пошел на сделку со следствием.

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Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову продлили домашний арест до 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Филатову продлили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 2 сентября», — рассказал источник. Информацию агентству подтвердил адвокат Филатова Георгий Арутюнян. Андрей Филатов был задержан в ноябре 2024 года. Он подозревается в коммерческом подкупе. Изначально он был заключен под стражу, однако в ноябре суд изменил меру пресечения на домашний арест. По словам инсайдеров URA.RU, Филатов пошел на сделку со следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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