Экс-мэру Сургута Филатову продлили арест до сентября

Суд оставил экс-мэра Сургута Андрея Филатова под домашним арестом до 2 сентября
Экс-мэру Сургута (ХМАО) Андрею Филатову продлили домашний арест до 2 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Филатову продлили меру пресечения. Он пробудет под домашним арестом до 2 сентября», — рассказал источник. Информацию агентству подтвердил адвокат Филатова Георгий Арутюнян.
Андрей Филатов был задержан в ноябре 2024 года. Он подозревается в коммерческом подкупе. Изначально он был заключен под стражу, однако в ноябре суд изменил меру пресечения на домашний арест. По словам инсайдеров URA.RU, Филатов пошел на сделку со следствием.
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