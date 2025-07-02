Суд ХМАО пересмотрел приговор бывшему вице-мэру по делу о коррупции

Суд Белоярского района признал виновным бывшего вице-мэра Александра Ойнеца по уголовному делу о коррупции, однако освободил его от ответственности в связи с истечением срока давности преступления. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Ойнеца признали виновным. Но суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности», — рассказал источник.
Экс-вице-мэра Александра Ойнеца в 2020 году обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2015-2016 году он вместе с бывшим начальником управления капстроя администрации Белоярского района Михаилом Конновым организовали строительство полигонов утилизации ТБО.
При этом проектно-сметная документация не соответствовала требованиям законодательства. Летом 2022 года Ойнеца оправдали, однако дело было направлено на пересмотр. Его признали виновным, но освободили от наказания. Кононов был освобожден в связи с отсутствием состава преступления.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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